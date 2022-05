Sabalenka assume son statut, Halep surprise par Zheng comme Collins face à Rogers

Stepping out of the shadows 🥷@SabalenkaA gets the job done against Madison Brengle.#RolandGarros pic.twitter.com/hmFs2wxzFB

Aryna Sabalenka pourra dire « Jamais deux sans trois » ! Qualifiée pour le troisième tour des Internationaux de France lors des deux dernières éditions, la Biélorusse a récidivé ce jeudi à l’occasion de son duel avec Madison Brengle. Après avoir sauvé une balle de break dès le premier jeu, la tête de série numéro 7 a pris le service de son adversaire pour mener trois jeux à rien. Un deuxième break est venu concrétiser sa domination dans le jeu mais Aryna Sabalenka a connu quelques difficultés pour conclure la première manche. Après avoir manqué trois premières balles de set, la 7eme joueuse mondiale a dû écarter une balle de débreak avant de mettre fin au suspense. Madison Brengle a démarré la deuxième manche tambour battant, prenant d’entrée le service de la Biélorusse mais cette dernière a répliqué dans la foulée, remportant quatre jeux de suite pour reprendre la main. Appliquée, Aryna Sabalenka a scellé le sort de la rencontre sur le service de l’Américaine (6-1, 6-3 en 1h04’) et affrontera au troisième tour Camila Giorgi. L’Italienne, tête de série numéro 28, a écarté Yulia Putintseva en deux sets (6-3, 7-5 en 1h33’).Finaliste en 2014 et 2017 puis sacrée à Roland-Garros en 2018, Simona Halep ne verra pas le troisième tour des Internationaux de France. La Roumaine, qui n’était pas tête de série au début de la quinzaine, a vu ses illusions disparaître face à Qinwen Zheng. Pourtant, avec le break d’entrée, la 19eme joueuse mondiale a pris l’ascendant sur la Chinoise. Un deuxième jeu de service pris à son adversaire a ensuite permis à Simona Halep de remporter le premier set sans grandes difficultés. Le break pris très tôt à l’entame de la deuxième manche a conforté la position de la Roumaine mais elle a ensuite perdu le fil de la rencontre. Qinwen Zheng a alors remporté cinq jeux de suite pour égaliser à une manche partout avant de poursuivre sur sa lancée au début de la troisième. La 74eme joueuse mondiale, jamais dos au mur sur son service, a parfaitement géré la fin de match. Prenant à nouveau le service de Simona Halep, Qinwen Zheng a conclu le match sur son engagement (2-6, 6-2, 6-1 en 1h56’). Alizé Cornet ou Jelena Ostapenko sera son adversaire au troisième tour.Tête de série numéro 9, Danielle Collins a subi le même sort que Simona Halep. L’Américaine a, en effet, été éliminée dès le deuxième tour de Roland-Garros par sa compatriote Shelby Rogers. Une rencontre que la 50eme mondiale a démarré sur les chapeaux de roues. Prenant deux fois le service de sa compatriote, elle a pu mener très rapidement quatre jeux à rien… mais Danielle Collins a su répondre. Infligeant le même sort à son adversaire, la 9eme joueuse mondiale a su revenir à quatre jeux partout. Toutefois, cette dernière a craqué et concédé une nouvelle fois son service puis le premier set. Ne se laissant pas griser, Shelby Rogers a continué sur sa lancée et breaké Danielle Collins dès le premier jeu de la deuxième manche. Elle a récidivé pour mener cinq jeux à un. Au moment de conclure, la 50eme mondiale a tremblé et perdu son service sur un jeu blanc. Shelby Rogers a alors sur se reprendre pour breaker à nouveau Danielle Collins et mettre un terme aux débats (6-4, 6-3 en 1h17’). Elle rejoint ainsi la tête de série numéro 20 Daria Kasatkina, qui a pris le meilleur sur Fernanda Contreras Gomez (6-0, 6-3 en 57 minutes).