Ruud vient à bout de Rune et disputera sa première demi-finale en Grand Chelem

Rune a joué les fortes têtes

Ruud plus posé quand ça comptait

Casper Ruud a écrit un page d’histoire du tennis norvégien. Le 8eme joueur mondial est, en effet, devenu le premier représentant de son pays à se qualifier pour le dernier carré d’un tournoi du Grand Chelem. Pour cela, le natif d’Oslo a pris le meilleur sur Holger Rune dans un duel de la jeune génération. Sans doute pris par l’enjeu de ce quart de finale des Internationaux de France, le Danois a totalement manqué son entame de match, se montrant souvent nerveux. Ne parvenant pas à mettre en difficulté son adversaire sur sa mise en jeu, le natif de Gentofte n’a pas plus su tenir son service. En conséquence, Casper Ruud a remporté les cinq premiers jeux de la rencontre puis a géré sans forcer pour mettre le premier set dans son escarcelle. La deuxième manche a démarré de manière plus équilibrée mais Casper Ruud a conservé un ascendant certain dans l’échange.Le numéro 8 mondial a toutefois manqué le coche avec deux balles de break non converties dans le troisième jeu. Ce n’était que partie remise car le Norvégien a pris le service de son adversaire deux jeux plus tard. C’est ce qu’il fallait pour réveiller Holger Rune. Le 40eme joueur mondial, sur sa première balle de break de la rencontre, a recollé à trois jeux partout. Manquant l’opportunité de prendre l’avantage dans la foulée, le Norvégien a vu le Danois égaliser à une manche partout sur un break blanc. Un set perdu qui a remobilisé Casper Ruud mais ce dernier n’a pas su prendre le service d’Holger Rune d’entrée de jeu. Dans le septième jeu, le Norvégien a pensé avoir fait le plus dur… mais il est passé à côté de son engagement et a permis au 40eme mondial de recoller dans la foulée à quatre jeux partout. Casper Ruud a eu une opportunité de repasser devant mais n’a pas connu plus de réussite et a été emmené au jeu décisif.Un tiebreak que la tête de série numéro 8 de Roland-Garros a néanmoins dominé de la tête et des épaules. Cinq points remportés consécutivement ont alors offert le troisième set au Norvégien. La quatrième manche a démarré comme la troisième, avec Casper Ruud qui a manqué deux balles de break dès le premier jeu de service d’Holger Rune. Ce dernier, qui n’a jamais joué un match long de plus de trois heures dans sa jeune carrière, a progressivement baissé de pied mais a su tenir son service coûte-que-coûte. Mais la donne a changé dans le huitième jeu. Sentant que son adversaire commençait à vaciller, le numéro 8 mondial a haussé le ton et obtenu très vite trois balles de break. Toutefois, au courage, Holger Rune a tenu bon. Mais, sur un coup droit totalement manqué, Casper Ruud a obtenu ce break tellement attendu. Si le Danois a essayé de s’appuyer sur le public pour tenir, c’est bien le Norvégien qui a eu le dernier mot (6-1, 4-6, 7-6, 6-3 en 3h15’) alors que la poignée de mains entre les deux joueurs a été glaciale. Marin Cilic sera désormais sur le chemin de Casper Ruud, qui n’entend pas s’arrêter aux portes de la finale.