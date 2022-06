Ruud n’a pas manqué l’occasion

A 23 ans, Casper Ruud va connaitre ce vendredi pour la première fois de sa carrière une demi-finale en Grand Chelem. Seul joueur du dernier carré dans ce cas, le Norvégien a profité d’un tableau clément pour se retrouver à ce stade de la compétition. Malgré des adversaires largement à sa portée (Tsonga, Ruusuvuori, Sonego, Hurkacz, Rune), le 8eme joueur mondial n’a pas toujours été souverain sur le court, avec cinq sets laissés à ces adversaires depuis le début du tournoi. Sans faire de bruit, le discret Ruud en est à neuf victoires de rang après avoir empoché le titre à Genève, la semaine précédant Roland-Garros. Même s’il a atteint sa seule finale de Masters 1000 sur dur (à Miami cette année), le fils de l’ancien joueur Christian Ruud a fait de la terre battue sa surface de prédilection. Sept de ses huit titres remportés l’ont ainsi été sur cette surface. Cette saison, il a notamment atteint les demi-finales à Rome, seulement battu par Novak Djokovic, le futur vainqueur du tournoi.



« J’ai tout à gagner »



Premier Norvégien de l'histoire à se hisser en demi-finale d’un Grand Chelem, Ruud a un bon coup à jouer ce vendredi face à Marin Cilic, dans un match qui parait ouvert sur le papier. Présent à la surprise générale en demi-finale, le Croate est mené 2-0 dans les confrontations par son adversaire de ce vendredi. Paradoxalement, Ruud explique aborder ce rendez-vous plus détendu qu’avant son quart de finale de mercredi : « J'aurai moins de pression que contre Rune. Je jouais contre un joueur plus jeune, un Scandinave, j'avais de la pression. Cilic a gagné l'US Open, joué deux autres finales en Grand Chelem, il a plus d'expérience que moi donc j'ai tout à gagner, rien à perdre. » En cas de présence en finale, Ruud se hisserait au sixième rang mondial et s’affirmerait encore un peu plus comme un des joueurs sur qui il faut compter sur terre battue dans les années à venir.