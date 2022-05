Rune, l’autre jeune qui monte

Premières victoires en Grand Chelem

Un test face à Gaston en session nocturne

Rune et Gaston se connaissent bien

Par ses performances ébouriffantes semaine après semaine, Carlos Alcaraz est logiquement perçu comme la relève du tennis mondial. Dans son ombre, un autre jeune joueur de 19 ans grandit très vite. 291eme mondial il y a un an, Holger Rune pointe désormais au 40eme rang cette semaine. Cette ascension fulgurante, le Danois là doit notamment à ses excellents résultats en 2022.A l’occasion de ce Roland-Garros 2022, Rune a signé ses deux premiers succès en Grand Chelem. Au premier tour, il a dominé avec autorité Denis Shapovalov, la tête de série n°14 du tournoi, avant de confirmer jeudi face à Henri Laaksonen, à chaque fois en trois sets. « J'aime bien les conditions ici. J’ai de bons souvenirs de mon parcours en juniors (victoire en 2019, ndlr).C'est très agréable, et confortable », a commenté Rune après sa qualification pour le troisième tour.Pour continuer son parcours Porte d’Auteuil, celui qui définit la terre battue comme sa meilleure surface devra se défaire de Hugo Gaston ce samedi.: « Nous sommes des amis. Ses résultats sont bons notamment ici à Roland-Garros, donc ce sera un match disputé, sur un grand court, sans doute, avec beaucoup de personnes dans les gradins. Il faut que je me prépare mentalement. En tout cas, j'attends cela avec impatience. Il est amusant, il varie énormément son jeu. »Malgré la proximité entre les deux hommes, Gaston semble de son côté déterminé à ne pas faire de cadeau à son adversaire : « On a fini l'année dernière en faisant la Next Gen ensemble. On n'était que huit joueurs, donc forcément on était tous assez proches. Vu qu'on s'entendait très bien, on a joué le double ensemble à Marseille cette année. En plus, on a bien joué. C'est un mec très gentil en dehors du terrain. Donc, cela va être « sympa ».Les deux joueurs se croiseront pour la première fois sur le circuit ce samedi soir. Un affrontement qui devrait en appeler d’autres dans le futur.