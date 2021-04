Roland-Garros simplement décalé de quelques jours ?

Menacé par la pandémie de coronavirus en France, Roland-Garros pourrait (légèrement) changer de dates. Alors que la Ministre déléguée aux Sports émettait des doutes ce week-end,« Nous sommes en discussion avec les organisateurs de Roland-Garros, pour voir s’il faut le changer de date pour que ça tombe vers une reprise possible de toute la pratique sportive et des grands événements. Bien que le sport de haut niveau soit préservé, on essaye, y compris sur la pratique professionnelle du sport, de limiter les chances de cluster, de propagation du virus », expliquait dernièrement Roxana Maracineanu, sur les ondes de France Info. Par rapport à cela, «», précise le média français, à propos du 2eme Grand Chelem de la saison.Ainsi,, avec une semaine de qualifications à partir du 17 mai. L'idée de faire de « Roland-Garros le premier événement sportif international à accueillir du public sur le sol français » serait donc à l'étude, avec une jauge de spectateurs contrôlée., pour préparer au mieux Wimbledon (fin juin - début juillet). Pour rappel, interrogé sur une possible annulation de Roland-Garros, Gilles Moretton, le nouveau président de la FFT, n'osait pas « imaginer ça », comme il l'a déclaré à l'AFP.