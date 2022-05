Roland-Garros : Tsonga et Simon feront bien partie des invités

"Marquer le coup côté jeunes"



Jo-Wilfried Tsonga aura droit à ses adieux Porte d'Auteuil. Depuis qu'il avait annoncé qu'il prendrait sa retraite après Roland-Garros, le Manceau n'avait qu'une crainte : que les organisateurs le privent de ce clap de fin dans ce stade où il a connu beaucoup des plus grands moments de sa carrière. L'ancien numéro 1 français peut souffler. Sans qu'un véritable mystère ne plane sur cette (très forte) probabilité que le Sarthois soit invité,"Il y a un petit peu d'anciens qui sont là, je pense à Jo et à Gilles. On a voulu donner une wild-card à Jo-Wilfried Tsonga et à Gilles Simon, car on avait envie de les accompagner dans leur fin de carrière. Jo, ce sera son dernier tournoi carrément. On a voulu qu'ils puissent vivre ce Roland-Garros dans le tableau final devant leur public dans un stade plein pour eux, on l'espère, et les remercier de tout ce qu'ils ont fait tout au long de leur carrière et pour l'équipe de France. On n'a vraiment pas hésité longtemps, ça nous est apparu comme une évidence", a avoué la nouvelle directrice du tournoi Amélie Mauresmo.Arthur Cazaux, Sean Cuenin, Gabriel Debru, Arthur Fils, Evan Furness, Sasha Gueymard Wayenburg, Laurent Lokoli, Clément Tabur et Luca Van Assche, vainqueur du tournoi chez les juniors l'année dernière, devront, eux, passer par les qualifications (16 au 21 juin)., tandis qu'Audrey Albie, Océane Babel, Loïs Boisson, Emeline Dartron, Salma Djoubri, Séléna Janicijevic, Carole Monnet, Lucie Nguyen Tan et Alice Rame tenteront de rejoindre leurs six compatriotes en passant par les qualifications. "On a essayé aussi côté jeunes de marquer le coup, peut-être un peu plus en qualifications cette fois-ci, mais d'être le plus juste possible."