Roland-Garros : Tous les quarts de finale sur le Central !

Toujours croire en nos rêves.

Always believe in our dreams

Siempre cree en nuestros sueños

Credi sempre nei nostri sogni

Glaube immer an unsere Träume

Увек верујте у наше снове

Всегда верь в наши мечты

永远相信我们的梦想

夢を常に信じる

Sempre crede in i nostri sònnii pic.twitter.com/TQ8scKUMbc

— Bernard Giudicelli_pr (@bgiudicelli_pr) January 12, 2020

Des sessions à midi et 17h00

L’édition 2020 de Roland-Garros va marquer l’entrée dans une nouvelle ère ! Le tournoi du Grand Chelem parisien verra son court central être doté d’un toit rétractable, ce qui permettra de jouer malgré la pluie, et ses quatre principaux courts (Philippe-Chatrier, Suzanne-Lenglen, Simonne-Mathieu, court n°14) être éclairés par des projecteurs, ce qui permettra de terminer les matchs malgré la nuit tombante. Selon Radio France, les organisateurs du mythique tournoi sur terre battue ont décidé queAinsi, le mardi et le mercredi, il y aura une session à midi, avec un match masculin et un match féminin au menu, et une session à 17h00, avec également un quart de finale masculin et féminin. Grâce aux projecteurs, un coup d’envoi tardif ne poserait donc plus problème. En 2019, certains spectateurs avaient regretté que le quart de finale entre Roger Federer et Stan Wawrinka se déroule sur le court Suzanne-Lenglen, alors que Kei Nishikori et Rafael Nadal, qui étaient dans la même partie de tableau, en avaient décousu sur le Central, juste après Simona Halep et Johanna Konta, parité oblige. Il ne pourra plus y avoir ce genre de polémique à partir de 2020, et cette réforme signifie également que