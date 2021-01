Roland-Garros : Thiem et Tsitsipas rêvent de faire chuter Nadal

Thiem : « Battre Nadal sur le Philippe Chatrier, c’est mon grand objectif pour 2021 »

Rafael Nadal en veut toujours plus. Au-delà d'agrandir encore sa collection de trophées, le Majorquin a bien l'intention de rester maître sur ses terres. En mai prochain, il briguera donc un 14eme sacre à Roland-Garros. Comme chaque année, ils seront nombreux à tenter de lui faire mordre la poussière de la Porte d'Auteuil., tout près lui aussi de défier le recordman de victoires en finale l'année dernière mais tombé finalement (avec les honneurs) face à Novak Djokovic en demi-finales. Au moment d'évoquer récemment leurs ambitions pour cette nouvelle saison,« Un très grand objectif serait peut‐être de battre Rafa Nadal à Roland‐Garros. Je pense que tout le monde aimerait ça, surtout moi », avoue Tsitsipas, dernier champion en date à faire part, lors d'un entretien accordé au site officiel du tournoi du Grand Chelem parisien, de son envie de faire chuter Nadal dans ce stade qui lui est si cher.Sur la chaîne autrichienne Sportchau, Thiem, quelques jours plus tôt, avait nourri le même espoir,« Mon plus grand objectif est de pouvoir gagner Roland Garros. J’avais cet objectif en tête ces dernières années. Cela continue d’être le tournoi que j’aime le plus, où les conditions sont incroyables pour mon jeu, le tournoi que je rêve de gagner en tant que professionnel. » Malheureusement pour le numéro 3 mondial,« J’ai la malchance d’avoir Rafa sur ma route. Je n’ai jamais réussi à le vaincre dans ce tournoi. Dans les autres épreuves, j’y suis parvenu. Battre Nadal sur le Philippe Chatrier est peut‐être une des choses les plus compliquées du sport. Pourtant, c’est mon grand objectif pour 2021. » Le Majorquin est prévenu : cette année encore, il sera l'homme à abattre à Roland-Garros.