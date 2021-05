Roland-Garros : Stan Wawrinka forfait !

Roland Garros update:

Wawrinka encore 24eme

Seul non membre du « Big Four » vainqueur de Roland-Garros depuis 2005, Stan Wawrinka sera absent cette année ! Le joueur suisse, qui avait remporté le tournoi en 2015 au détriment de Novak Djokovic, ne jouera pas cette année, car il n’est pas encore remis de son opération du pied gauche du 25 mars. « Après avoir rencontré des problèmes avec mon pied gauche depuis un moment, j’ai décidé de subir une petite opération. Tout s’est bien passé. Je serai absent pendant quelques semaines mais j’ai hâte de pouvoir m’entraîner de nouveau », écrivait alors le Suisse de 36 ans. Depuis, il n’a toujours pas repris la compétition, malgré des vidéos plutôt rassurantes sur son état physique. Mais cela ne suffit visiblement pas pour prendre part à un tournoi du Grand Chelem dans moins de deux semaines.Cette année, Stan Wawrinka n’a disputé que quatre tournois, pour des résultats très décevants : quart de finale à Antalya, deuxième tour à l’Open d’Australie, et élimination d’entrée à Rotterdam et à Doha. Le Suisse n’a pourtant pas dégringolé au classement, grâce à la réforme des points mise en place par l’ATP en cette période de pandémie de coronavirus, et il est encore 24eme mondial.(qui a reçu une invitation pour le tournoi ce lundi). C’est la première fois de sa carrière que l’ancien n°3 mondial manquera Roland-Garros. En plus de sa victoire en 2015, il a également disputé la finale en 2017 (perdue contre Nadal) et une demi-finale en 2016 (perdue contre Murray). Son forfait fait en tout cas un heureux, le Polonais Kamil Majchrzak, qui entre directement dans le tableau principal.