Roland-Garros : Serena Williams confirme sa présence

Toujours en quête du record de titres en Grand Chelem, Serena Williams entend bien participer à Roland-Garros dans quelques semaines, et pourquoi pas enfin soulever ce tant convoité 24eme sacre. Touchée lors de sa demi-finale contre Victoria Azarenka, l'Américaine a tenu à rassurer sur son état physique. « Le temps mort médical (au 3eme set), ce n'était pas pour ma cheville mais mon tendon d'Achille qui a été en hyper-extension sur le point précédent. C'était une douleur assez intense mais ça ne m'a pas affectée au-delà de ce point. Maintenant, je me sens bien et je ne pense pas qu'il faudra faire quoi que ce soit dessus. Je vais aller à Paris (pour Roland-Garros), c'est sûr », a notamment confié Williams, dans des propos repris par L'Equipe. « Décevant mais j'ai fait ce que je pouvais »

La 8eme joueuse mondiale est également revenue sur sa défaite face à la Biélorusse. « J'ai commencé vraiment fort mais elle a continué à se battre. Elle a alterné et moi j'ai peut-être levé un peu trop le pied mais elle a vraiment bien joué. C'est décevant mais j'ai fait ce que je pouvais aujourd'hui, a expliqué Williams. Parfois, j'ai été proche (de gagner des matchs importants) et j'aurais pu mieux faire. Là, j'ai beaucoup donné. Dans le deuxième set, j'ai fait beaucoup d'erreurs dont certaines très coûteuses. Apparemment, je n'ai pas marqué beaucoup sur ma deuxième balle. De son côté, elle ramenait des balles qu'elle ne remet pas d'habitude, et rentrait des coups inhabituels aussi. » Désormais place sans doute à un peu de repos avant de la retrouver sur la terre ocre parisienne à partir du 27 septembre prochain.