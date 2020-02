Roland-Garros : Roger Federer forfait !

Roger Federer doit revoir ses plans. Il y a une petite semaine de cela, l’agent du tennisman avait pourtant affirmé, à l’agence de presse Reuters, que le Bâlois ne disputerait que Roland-Garros, cette saison, sur terre battue. Finalement, il ne disputera aucun tournoi sur la surface. Ce jeudi, via son compte Twitter officiel, c’est le sportif de 38 ans lui-même qui en a annoncé la nouvelle.

« J’AI DÉCIDÉ DE ME FAIRE OPÉRER »

Par le biais d’un communiqué, Roger Federer a ainsi déclaré : « Mon genou droit me dérange depuis un petit moment. J’espérais que cela disparaisse, mais après un examen et après discussion avec mon équipe, j’ai décidé de me faire opérer par arthroscopie en Suisse hier (ndlr : mercredi). Après la procédure, les médecins ont confirmé que c’était la bonne chose à faire et sont très confiants en ce qui concerne une guérison complète. En conséquence, je devrai malheureusement manquer Dubaï, Indian Wells, Bogota, Miami et Roland-Garros. Je suis reconnaissant pour le soutien de tous. J’ai hâte de revenir jouer bientôt. A bientôt sur le gazon. »

UN SEUL ROLAND-GARROS DISPUTÉ DEPUIS 2015

Troisième joueur mondial, Roger Federer avait un total de 3 180 points à défendre durant la période qu’il va manquer, du tournoi de Dubai à celui de Roland-Garros. La perte de toutes ses unités ne devrait pas pour autant le faire sortir du Top 10 mondial. Demi-finaliste contre son grand rival espagnol Rafael Nadal l’an passé lors des Internationaux de France, son retour aux affaires sur le Grand Chelem français aura ainsi été de courte durée, lui qui n’en a donc disputé qu’une seule édition depuis 2015. Reste désormais à savoir comment se passera le retour de la légende de la petite balle jaune.