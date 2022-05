Roland-Garros (Q) : Herbert au tapis, Muller et Ponchet démarrent bien, c'est fini pour Geymard Vayenburg, Djoubri et Albie

May 15, 2022 16:45 Retrouvez le programme et les résultats des dix Françaises et 17 Français qui sont engagés au coup d’envoi des qualifications de l’édition 2022 de Roland-Garros.