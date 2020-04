Roland-Garros - Noah : « A mon avis, c’est mort »

Prévu du 24 mai au 7 juin, le tournoi de Roland-Garros a été reporté en raison de la pandémie de coronavirus du 20 septembre au 4 octobre. Une décision prise par la Fédération française de tennis sans concertation, et qui a fait grand bruit car le tournoi parisien commencera une semaine après la fin de l’US Open et empiétera sur les tournois de Metz, St-Pétersbourg, Chengdu, Zhuhai et Sofia (la Laver Cup, elle, a été annulée), mais l’ATP a fini par donner son accord. Malgré tout, Yannick Noah a estimé ce mercredi au micro de RMC qu’il y avait peu de chances que le célèbre tournoi sur terre battue puisse se dérouler à l’automne comme c’est désormais prévu.

Noah : "Guy Forget dit que c'est possible, mais ce n'est pas gagné"

« À mon avis, c'est mort, a asséné le vainqueur de l’édition 1983. J’ai parlé un peu avec Guy (Forget, le directeur du tournoi, ndlr). Il me dit que c'est possible, mais ce n'est pas gagné.», a conclu l’ancien capitaine de Fed Cup et de Coupe Davis. A ce jour, la saison de tennis est suspendue jusqu’au 12 juillet. Mais le président de l’ATP Andrea Gaudenzi a fait savoir qu’il espérait une deuxième partie de saison quasi-normale, avec la tournée nord-américaine (probablement sans Toronto), l’US Open, Roland-Garros et deux Masters 1000 sur terre battue, la tournée asiatique et la saison européenne en salle. Impossible pour le moment de savoir si son souhait sera exaucé…