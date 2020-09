Roland-Garros : Murray, Bouchard et Pironkova parmi les invités

Huit Français et autant de Françaises invitées pour les qualifications



Sur proposition du DTN Pierre Cherret, le Président de la FFT Bernard Giudicelli et le Directeur du tournoi Guy Forget ont arrêté la liste des invitations attribuées pour les qualifications (21 au 25 septembre) et le tableau final du tournoi de #RolandGarros :

La Fédération française de tennis a levé le voile lundi à deux semaines du coup d'envoi du tournoi sur la liste des invités pour Roland-Garros (27 septembre au 11 octobre).L’Écossais, finaliste en 2016 Porte d'Auteuil mais absent en 2017, comme la Bulgare et la Canadienne intégreront donc directement le tableau final sans avoir à passer par les qualifications.Du côté des femmes, elles seront six Françaises à accompagner directement la revenante et désormais mamanen dépit de sa longue traversée du désert (5eme en octobre 2014, elle n'est plus que 167eme aujourd'hui), même si elle sort tout juste d'une finale perdue à Istanbul. Il s'agit sans surprise là non plus de Clara Burel, Elsa Jacquemod, Chloé Paquet, Diane Parry, Harmony Tan et l'indéracinable Pauline Parmentier (34 ans), 8eme de finaliste en 2014 et qui participera ainsi au tournoi pour la 16eme fois de sa carrière.Si Geoffrey Blancaneaux, Mathias Bourgue, Arthur Cazaux, Hugo Grenier, Manuel Guinard, Kyrian Jacquet, Tristan Lamasine, Giovanni Mpetschi-Perricard et Alexandre Muller rêvent eux aussi de faire partie du tableau final, ils devront d'abord passer le cut. A l'instar de leurs compatriotes Audrey Albie, Tessah Andrianjafitrimo, Aubane Droguet, Amandine Hesse, Selena Janicijevic, Carole Monnet, Jessika Ponchet et Margot Yerolymos, ils font partie des heureux chanceux à avoir reçu une invitation pour Roland-Garros sur proposition du DTN PIerre Cherret, mais pour les qualifications uniquement. Elles débuteront le 21 septembre et se dérouleront à huis clos.