Roland-Garros : Murray absent pour préparer la saison sur gazon ?

Une fois encore, Roland-Garros ne devrait pas voir Andy Murray fouler ses courts. Absent des éditions en 2018 et 2019 car blessé, le Britannique avait fait son retour Porte d'Auteuil en septembre 2020 grâce à une wild-card. Cependant, il n'avait pas fait le poids face à Stan Wawrinka avec une défaite en trois sets (6-3, 6-1, 6-2). Actuellement 123eme au classement ATP, l'ancien numéro 1 mondial ambitionnait participer au 2eme Grand Chelem de la saison et avait même prévu de participer au pire aux qualifications, qui débutent le 24 mai prochain, voire de bénéficier d'une nouvelle wild-card. Finalement, Guy Forget n'aura pas à réfléchir à une telle possibilité. En effet, d'après plusieurs médias britanniques, Murray aurait ressenti une gène lors des entraînements, en marge du Masters 1000 de Rome, et devrait tirer un trait sur la fin de saison sur terre battue. On l'avait notamment vu échanger des balles avec Novak Djokovic et Diego Schwartzman lors de différents practices.

Wimbledon en ligne de mire ?

Aligné en double messieurs avec Liam Broady dans la capitale italienne, le joueur de 34 ans n'aura donc disputé que deux rencontres cette saison sur la surface ocre, lui qui n'a plus joué de match en simple depuis sa défaite en 8eme de finale du tournoi ATP 500 de Rotterdam contre Andrey Rublev (7-5, 6-2). Entre le coronavirus qui l'a privé de l'Open d'Australie et une blessure à l'aine avant le Masters 1000 de Miami, l'intéressé ne compte pour le moment que trois rencontres à son actif en 2021. Non inscrit à Genève et à Lyon la semaine prochaine, alors qu'il était notamment invité pour le tournoi en Suisse, l'homme aux trois titres en Grand Chelem va donc se préparer pour la saison sur herbe. On peut désormais imaginer voir Murray tout faire pour pouvoir s'aligner sur le gazon britannique au Queen's, puis à Wimbledon dans quelques semaines si son corps le laisse à nouveau un peu tranquille.