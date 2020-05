Roland-Garros : Malgré la déception du report, Monfils est impatient de jouer à l'automne

La crise sanitaire mondiale bouleverse le monde du sport. Comme le veut la tradition, les Internationaux de France de tennis auraient dû démarrer ce dimanche sur les courts de la Porte d’Auteuil mais, Covid-19 oblige, le calendrier international est remodelé et Roland-Garros devrait avoir lieu en septembre et octobre prochain, avec une entame de tournoi entre le 20 et le 27 septembre, selon une déclaration récente de son directeur Guy Forget. Parisien de naissance, Gaël Monfils attend chaque année avec impatience de se produire sur la terre battue parisienne et ce report de quatre mois est une petite déception pour lui. « Je ne cache pas que ça aurait commencé aujourd’hui (lundi) car je demande à ne pas jouer le dimanche. Pour moi, Roland-Garros débute vraiment aujourd’hui dans ma tête. Forcément, j’ai un pincement au cœur, a confié le numéro 9 mondial lors d’un direct sur la plateforme Twitch. C’est mon tournoi préféré, un moment où je me réunis avec toute ma famille, tous mes potes. C’est un moment sacré dans la famille Monfils. »

Monfils : « L’important, c’est que Roland-Garros ait lieu »

Mais ce report pour raison sanitaire, Gaël Monfils l’accepte et assure que tout ce qui compte, c’est de pouvoir organiser d’une manière ou d’une autre le tournoi en 2020, contrairement à Wimbledon qui a rapidement officialisé l’annulation de la troisième levée du Grand Chelem. « J’ai encore eu Guy Forget ce dimanche au téléphone et ils ont vraiment en tête que Roland-Garros ait lieu fin septembre, ajoute le Parisien. Ce ne sera peut-être pas le vrai Roland-Garros mais l’important est que ça ait lieu. » Une édition 2020 qui sera sous le signe de la nouveauté avec le toit du Court Philippe-Chatrier qui pourra être déployé en cas de pluie ou l’éclairage qui a été installé sur de nombreux courts. Et cela éveille la curiosité de Gaël Monfils... malgré de possibles désagréments. « J’aimerais bien voir ce que ça peut donner de finir un match avec l’éclairage, même si ça risque d’être frisquet en octobre, ou jouer sous le Central couvert, même si je n’ai pas exactement compris à quelle intensité de pluie on le couvrirait », ajoute celui qui reste sur un huitième de finale lors de l’édition 2019. Un Roland-Garros qui, à n’en pas douter, sera unique.