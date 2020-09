Roland-Garros : Le stade divisé en trois, 11 500 spectateurs au maximum

A vingt jours du coup d’envoi de Roland-Garros, on connait désormais le protocole sanitaire qui sera mis en place autour du tournoi. Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis, l’a dévoilé ce lundi, et l’information la plus importante, c’est qu’il y aura bel et bien du public pendant le tournoi ! « Le stade Roland-Garros, dont la superficie globale atteint près de 12 hectares, sera divisé en trois sites distincts et autonomes intégrant chacun un court numéroté majeur et les courts annexes qui les entourent », a fait savoir le président.

Concrètement, 5000 personnes seront autorisées chaque jour sur le court Philippe Chatrier et les courts annexes adjacents, 5000 sur le Court Suzanne Lenglen et les courts annexes adjacents, et 1500 personnes sur le court Simonne Mathieu et les courts annexes adjacents. La jauge maximum autorisée pour les rassemblements de personnes jusqu’au 31 octobre dans les départements rouges est donc respectée, puisque les spectateurs se rendant dans ces trois zones bien distinctes ne pourront pas se croiser. Le masque sera bien sûr obligatoire lors des déplacements dans les allées et sur son siège. Le tournoi de qualifications se déroulera en revanche à huis clos, et les spectateurs ayant déjà un billet pourront se faire rembourser.

Pas de double mixte ni de Trophée des Légendes



Pour ce qui est des joueurs, ils devront impérativement loger dans les deux hôtels "quasi-privatisés" par l’organisation, y compris ceux qui habitent en région parisienne. Les stars souhaitant louer un logement (comme Djokovic ou S.Williams l’ont fait à l’US Open) ne pourront pas le faire. Les joueurs devront se faire tester à leur arrivée à Paris, puis dans les 72 heures, puis cinq jours plus tard. Ils n’auront le droit de pénétrer dans le stade que les jours où ils ont un match prévu.

A noter que le tournoi juniors et le tournoi en fauteuil auront bien lieu, mais pas le Trophée des Légendes, ni le double mixte ni les qualifications juniors. Guy Forget, le directeur du tournoi, a également pris la parole pour annoncer, sans surprise, que Rafael Nadal, Novak Djokovic et Ashleigh Barty seront bien là, que les matchs ne pourront plus être interrompus par la nuit car douze courts seront éclairés, et que le prize-money, qui sera au total de 38 millions d’euros, sera augmenté de 30% pour les joueurs éliminés au premier tour. Ce qui ne sera pas négligeable pour les moins bien classés, qui n’ont pas eu le moindre revenu entre mars et août.