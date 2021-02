Roland-Garros : L'affiche 2021 dévoilée

The 2021 Roland-Garros official poster.

L'affiche officielle de Roland-Garros 2021.#RolandGarros



Fenêtres sur court ©️ Jean Claracq/FFT 2021 pic.twitter.com/ZbnI0vsZEn

— Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2021

La nouvelle affiche de Roland-Garros a déjà été présentée pour l'édition 2021. Chacun y verra bien sûr ce qu'il y voudra, mais a priori on semble distinguer un joueur (vu le torse nu et le short) avachi sur le sol du court des Princes, seul, en train de regarder les images d'un autre match sur un écran géant. Le tout à la nuit tombante,- même si des matchs ont déjà terminé après minuit lors de la dernière édition, en octobre, avec la mise en place des projecteurs. "Je n'ai pas pensé en termes d'affiche, mais de tableau, explique l'auteur Jean Claracq sur le site de Roland-Garros. J'ai assez vite mis l'atmosphère que je voulais montrer. J'ai visité le lieu, j'ai vu la perspective de ce court et ça m'a intéressé."Le jeune peintre basque de 29 ans a aussi été: "J'y ai vu toute une génération de jeunes sportifs, je m'en suis senti assez proche. Comme eux, je dédie tout mon temps à une seule chose, c'est parfois très difficile et solitaire, comme les sportifs... Je ne m'attendais pas du tout au côté festif, je comprends que les gens en soient fous." Captivé par la vue de "la ville, les constructions récentes et en cours, tous ces différents terrains qui rejoignaient beaucoup de mes thématiques", il a enfin vu ce "détail assez fou" : "Depuis le court, j'ai vu l'intérieur d'un des grands courts à la télé par la fenêtre de quelqu'un. La vision du monde perçue par l'écran, c'est vraiment là-bas que je l'ai vue." Roland-Garros doit se tenir du 24 mai au 6 juin.