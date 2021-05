Roland-Garros : La jauge relevée grâce au pass sanitaire

118 611, c’est le nombre de billets qui seront vendus pour l’édition 2021 de Roland-Garros. A l’occasion d’une conférence de presse, le président de la Fédération Française de tennis Gilles Moretton et la directrice générale de la FFT Amélie Oudéa-Castera ont levé le voile sur le protocole sanitaire mis en place à l’occasion des Internationaux de France qui permettra à un public plus nombreux que lors de l’édition 2020 de prendre place dans les travées des différents courts situés Porte d’Auteuil. Ayant obtenu du gouvernement le statut d’« établissement recevant du public en plein air », le Stade Roland-Garros a été divisé en six zones distinctes qui permettront chacune d’accueillir environ 1000 spectateurs par jour. Au total, la FFT s’attend à avoir 5388 spectateurs lors de chaque journée de compétition entre le 30 mai et le 8 juin prochain. Comme l’a confirmé Roxana Maracineanu dans un entretien accordé au quotidien L’Equipe, l’ensemble des matchs joués dans le cadre des nouvelles sessions de nuit sur le Court Philippe-Chatrier jusqu’au 8 juin seront disputés à huis clos en l’absence de dérogation vis-à-vis du couvre-feu accordée par le gouvernement.

Pas de public pour les sessions de nuit



A compter du 9 juin et jusqu’au terme de la quinzaine, la donne changera avec l’entrée dans une nouvelle phase du plan de sortie du confinement mis en place par le gouvernement. Avec le couvre-feu se terminant à 23h00, la FFT pourrait permettre au public de s’installer dans les travées du Central. Pour ce qui est des finales du simple, 5000 personnes pourront prendre place dans les tribunes du Court Philippe-Chatrier mais le même nombre sera également convié sur le Court Suzanne-Lenglen où un écran géant sera installé. Les dirigeants de la FFT ont également confirmé que l’entrée sur le site du Stade Roland-Garros sera réservée aux détenteurs d’un pass sanitaire dès le 9 juin. Concernant les participants, la somme qui leur sera allouée est de 34 millions d’euros, en baisse par rapport aux 42 millions d’euros alloués en 2019. A l’occasion de cette conférence de presse, le directeur du tournoi Guy Forget a confirmé que les éliminés au premier tour toucheront 60 000 euros. Alors que l’édition 2020 avait vu plusieurs tournois être mis de côtés, le double mixte sera bien de retour cette année contrairement au Tournoi des Légendes et aux qualifications des tournois juniors.