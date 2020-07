Roland-Garros : La jauge de spectateurs limitée à 50-60%

Deux mois après avoir annulé et remboursé les billets réservés pour Roland-Garros, car il était alors difficile de savoir si le tournoi aurait bien lieu à l’automne, et si oui, avec combien de spectateurs, la Fédération française de tennis a annoncé une nouvelle importante ce jeudi : le tournoi du Grand Chelem se déroulera bien en public, du 21 septembre au 11 octobre, mais avec 50 à 60% de la jauge habituelle. Afin de respecter les gestes barrières en cette période de pandémie de coronavirus, les organisateurs ont décidé de ne vendre qu’environ la moitié des places, comme c’est déjà le cas dans les salles de cinéma et les théâtres. « Sur les trois courts principaux, le placement en tribune sera soumis à un protocole précis : sur chaque rang, un écart d’un siège entre chaque groupe d’acheteurs qui sera composé au maximum de quatre personnes désireuses de rester assises côte à côte. Sur les courts annexes, un siège sur deux sera condamné physiquement, le placement étant libre sur les sièges disponibles », précise la FFT.

Port du masque obligatoire dans les allées

Le port du masque sera recommandé aux abords du stade et dans les gradins, et obligatoire dans les allées de Roland-Garros. Les différents espaces vont être aménagés pour faire respecter les gestes barrières, la désinfection des zones sera intensifiée et des distributeurs de gel hydroalcoolique seront implantés. La billetterie ouvrira le 9 juillet en accès prioritaire pour les licenciés FFT et le 16 juillet pour le grand public. La Fédération précise également que « si l’évolution de la situation sanitaire est favorable, des ventes complémentaires de billets pourront avoir lieu début septembre. En revanche, si la situation imposait des normes plus contraignantes, obligeant le cas échéant à réduire le nombre de spectateurs, l’organisation du tournoi procéderait au remboursement des tickets excédentaires. »