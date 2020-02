Roland-Garros : La couverture du Court Philippe-Chatrier terminée

🚨 Avec un mois d’avance, la 11e et dernière aile du toit du Court Philippe-Chatrier est hissée aujourd’hui ! Le toit est prêt ! 🏗 #RolandGarros pic.twitter.com/kGQBsLMoUd

— Roland-Garros (@rolandgarros) February 5, 2020

Le Court Suzanne-Lenglen aura droit au même traitement

Les travaux avancent vite à Roland-Garros. Via le compte Twitter officiel du tournoi, la Fédération Française de tennis a confirmé que la construction du tant attendu toit du Court Philippe-Chatrier, qui permettra dès cette année de jouer par n’importe quelles conditions durant la quinzaine parisienne, touchait à sa fin avec un mois d’avance. En effet, la onzième et dernière traverse, ou aile, qui compose le toit rétractable qui prend place sur la structure inaugurée lors de l’édition 2019 du tournoi du Grand Chelem, a pris place ce mercredi.Ce toit, qui permet à Roland-Garros de se mettre à la page, pourra être ouvert et refermé en une quinzaine de minutes afin de permettre une interruption minimale du jeu. Cette nouvelle installation va, en effet, permettre aux organisateurs de proposer des rencontres tout au long de la journée dont, selon ce qui a été récemment annoncé, les quarts de finale qui seront regroupés sur deux jours et tous disputés sur le Court Philippe-Chatrier. Ce toit permettra également, dès 2021, de proposer des sessions de nuit. Ces travaux ne sont qu’une étape supplémentaire de la modernisation du Stade Roland-Garros puisque la FFT compte disposer d’un deuxième court couvert dès 2023 en ajoutant un toit au Court Suzanne-Lenglen, qui sera mis à contribution lors des Jeux Olympiques de Paris en 2024 pour les épreuves de boxe.