Roland-Garros (H) : Nadal s'en sort en quatre sets contre Djokovic au terme d'un match exceptionnel

Un match qui a tenu toutes ses promesses ! Dans la nuit de mardi à mercredi, l'Espagnol Rafael Nadal, 5eme joueur mondial et tête de série n°5, a disposé du tenant du titre serbe Novak Djokovic, numéro un mondial et tête de série n°1, en quatre manches (6-2, 4-6, 6-2, 7-6 (4)) et 4h16 de jeu, pour se qualifier pour les demi-finales de Roland-Garros, sur terre battue.Malgré deux premières balles sauvées, le Serbe, aujourd'hui âgé de 35 ans, a été breaké d'entrée. Après deux balles de débreak à 1-2, Novak Djokovic a de nouveau perdu son service dans la foulée, avant de voir l'Espagnol, qui fêtera ses 36 ans dans deux jours, aller ensuite conclure (6-2). Dans la deuxième manche, malgré cette fois quatre premières balles sauvées, le numéro un mondial a de nouveau perdu son service d'entrée, puis un deuxième dans la foulée, pour se retrouver ensuite mené 3-0.Mais bien loin de désunir, la tête de série n°1 a ensuite effacé un break dans la foulée puis le deuxième juste après, au bout de sa cinquième tentative. A 3-3, le meilleur joueur du monde a su sauver une nouvelle balle de break, avant de réussir ensuite un troisième et dernier break dans ce set, synonyme alors d'égalisation à une manche partout (6-4).Après une possibilité de débreak à 1-2, Novak Djokovic a alors ensuite perdu un nouveau service dans la foulée, avant de voir Rafael Nadal s'adjuger ce troisième set, à sa deuxième opportunité (6-2). Dans la quatrième manche, cette fois, c'est le 5eme joueur mondial qui s'est alors fait breaker d'entrée. Fort de cet avantage en poche, son adversaire d'un soir pensait ensuite pouvoir conclure, à 5-3, et égaliser à deux manches partout. Mais malgré deux opportunités en ce sens, le numéro un mondial n'a pas obtenu gain de cause.Pire, il a même cédé son service, malgré une première balle sauvée. Les deux hommes sont donc ensuite allés jusqu'au tie-break. Un jeu décisif que l'Espagnol a, au départ, survolé jusqu'à mener 6-1, pour finir par s'imposer sur sa quatrième balle de match (7-6 (4)). Ce 59eme affrontement entre les deux hommes aura donc tenu toutes ses promesses, avec cette 29eme victoire pour Rafael Nadal. Dans le dernier carré,, tombeur de l'Espagnol Carlos Alcaraz, 6eme joueur mondial et tête de série n°6, en quatre manches (6-4, 6-4, 4-6, 7-6 (7)) et 3h21 de jeu. Grâce à son parcours, Rafael Nadal, ancien numéro un mondial, sait d'ores et déjà qu'il remontera à la quatrième place mondiale à l'issue de cette quinzaine. Tombé l'an passé contre Novak Djokovic en demi-finales, le Majorquin a, cette année, bien l'intention de remporter un quatorzième trophée Porte d'Auteuil. Tout simplement exceptionnel.