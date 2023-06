Roland-Garros : Goran Ivanisevic parle de l'entraînement "sadomaso" de Djokovic

Novak Djokovic est entré un peu plus dans la légende du tennis le dimanche 11 juin en remportant son troisième Roland-Garros et surtout son 23e titre du Grand Chelem. Désormais unique recordman du nombre de titres du Grand Chelem remporté chez les hommes, avec un de plus que Rafael Nadal et deux de plus que Roger Federer, le Serbe ne compte pas s'arrêter là et peut toujours viser le Grand Chelem calendaire, s'il vient à remporter Wimbledon et l'US Open dans les prochains mois. En attendant les deux prochains Grands Chelems, Goran Ivanisevic, le coach du Djoker, a parlé de la force de son poulain mais aussi de son entraînement "sadomaso", lui qui veut toujours en faire plus. Dans des propos retranscrits par Tennis Actu, Ivanisevic assure que Djokovic possède un cerveau de génie et veut toujours trouver de nouvelles choses dans son jeu.

Djokovic en veut toujours plus

"Il faudra lui demander. Je ne sais pas quels sont ses objectifs. Mais c'est incroyable. Si je reviens à l'année dernière en Australie, avec toute cette merde comme je peux le dire, petit à petit, on ne savait pas quoi faire. Et maintenant, il a remporté 23 Grands Chelems et ce n'est pas fini ! Je suis vraiment désolé que Rafa ne soit pas ici. Je l'ai dit il y a longtemps avant même de devenir un membre de son équipe que lui et Rafa allaient dépasser 22. J'espère que Rafa va revenir pour qu'il en remporte un en plus. Novak est le seul joueur qui puisse remporter un Grand Chelem calendaire. Il était à un match de cet objectif il y a deux ans ; il a donc la possibilité cette année, mais c'est encore un long parcours. Les Grands Chelems, c'est son objectif. Je ne sais pas combien il va en gagner. Je pense que dans son corps, il peut en gagner encore beaucoup", a d'abord confié Ivanisevic concernant le nombre de Grand Chelem que peut encore gagner son joueur. Il a ensuite parlé de l'entraînement très spécial de Djokovic, qui force le respect.

"On fait une nouvelle forme d'entraînement sadomaso : ça commence à deux heures du matin jusqu'à 6 heures. Je ne sais pas ce que l'on peut faire de plus avec lui. Il y a toujours quelque chose. C'est toujours lui qui veut quelque chose. Il se réveille et dit : « mon revers ne fonctionnait pas hier, je dois travailler sur mon revers », mais le revers était parfait selon nous : on règle le revers et il dit « le service ne fonctionne pas ». Chaque jour, il y a quelque chose. Il est perfectionniste. Il a un cerveau de génie. Il y a toujours une chose qui manque à son goût. Il essaie toujours de mettre des choses en place", souffle le coach du nouveau numéro 1 mondial. Autant dire que Djokovic n'est pas prêt de lâcher et qu'il pourrait encore empocher de nombreux titres.