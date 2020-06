Roland-Garros : Giudicelli rassure et évoque le Rolex Paris Masters

Le tournoi de #RolandGarros confirme ses dates et se déroulera sur trois semaines, du 21 septembre au 11 octobre 2020.

Plus d'infos : https://t.co/kQKK8rASvg

— Roland-Garros (@rolandgarros) June 17, 2020

Pas de huis clos à Roland-Garros ?

Le Rolex Paris Masters maintenu

Ce mercredi 17 juin restera une date notable dans la mouvementée saison 2020. Avec l'officialisation du calendrier de reprise par l'ATP et la WTA, les deux tournois français, à savoir Roland-Garros et le Rolex Paris Masters, devraient normalement être au programme de cette fin d'année. Une première victoire pour Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis (FFT), comme il l'a confié lors d'une conférence téléphonique. Ce dernier a tenu à saluer «» Initialement prévu à partir du 20 septembre, suite à un premier report annoncé le 17 mars dernier, le Grand Chelem français aura finalement lieu mais une semaine plus tard. Un léger changement qui va engendrer quelques modifications, comme l'a annoncé Guy Forget, le directeur du tournoi. Ainsi, «», a expliqué l'intéressé dans des propos recueillis par L'Equipe, alors que les tableaux et la programmation ne seront normalement pas impactés.« Nous démarrerons les matchs à 11 heures, comme les autres années, car il faut rappeler que les journées se sont rarement prolongées au-delà de 21 ou 22 heures par le passé.La seule incertitude concerne le tableau de qualifs, qui sera peut-être de 96 joueurs au lieu de 128 et il y aura aussi un choix à faire par rapport au trophée des légendes », a par la suite poursuivi Forget. Pour la billetterie, il faudra attendre fin juin - début juillet pour en savoir plus mais Giudicelli s'est opposé à l'idée du huis clos. «Si le tennis va reprendre courant août, le programme s'annonce charger pour les joueurs avec de nombreux rendez-vous en quelques semaines, avec deux tournois du Grand Chelem et trois Masters 1000 en peu de temps. «», a tenu à rassurer à ce sujet Forget, alors que de possibles forfaits pourraient d'ici là noircir le tableau. Enfin, si l'après Roland-Garros n'a pas encore été officiellement annoncé par l'ATP, Giudicelli a confirmé la tenu du Rolex Paris Masters. « Il n'en a jamais été question », a répondu le président de la FFT au sujet d'une rumeur sur sa délocalisation.