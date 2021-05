Roland-Garros : Gaston, Bonzi et Dodin invités

Jacquemot dans le grand tableau

Hommes

Tableau final :

Qualifications :



Femmes

Tableau final



BABEL Océane (FRA)

BUREL Clara (FRA)

DODIN Océane (FRA)

JACQUEMOT Elsa (FRA)

PAQUET Chloé (FRA)

PARRY Diane (FRA)

SHARMA Astra (AUS)*

TAN Harmony (FRA)

Qualifications



Fin du suspense ! On connait désormais les joueurs et joueuses qui ont eu la chance de recevoir une invitation pour disputer les qualifications ou entrer directement dans le tableau principal du prochain Roland-Garros, qui débutera le 30 mai. La Fédération française de tennis a dévoilé la liste des wild-cards ce lundi soir. Chez les hommes, on retrouvera notamment la sensation française de la dernière édition, Hugo Gaston.Il n'a remporté que deux matchs sur le circuit ATP cette année. A lui de faire bon usage de cette invitation désormais.Parmi les invités, on retrouve également deux des meilleurs Français du début de saison, Benjamin Bonzi (115eme) et Arthur Rinderknech (125eme), qui brillent sur le circuit Challenger (la D2 du tennis), mais cela ne se traduit pas (encore ?) en termes de classement car le système de points a changé depuis le début de la pandémie de coronavirus et n'est pas en leur faveur. Du côté des femmes,Les jeunes Clara Burel et Diane Parry tenteront de passer un tour, tout comme Elsa Jacquemot (18 ans, 494eme), la gagnante de l'édition juniors en 2020.BARRERE Grégoire (FRA)BONZI Benjamin (FRA)BOURGUE Mathias (FRA)CAZAUX Arthur (FRA)COUACAUD Enzo (FRA)GASTON Hugo (FRA)RINDERKNECH Arthur (FRA)La 8ème wild-card est réservée pour un joueur australien dans le cadre d’un accord qui lie la Fédération Française de Tennis avec la Fédération australienne.FILS Arthur (FRA)FURNESS Evan (FRA)GUINARD Manuel (FRA)JACQUET Kyrian (FRA)LAMASINE Tristan (FRA)LEGOUT Timo (FRA)MARTINEAU Matteo (FRA)MPETSHI-PERRICARD Giovanni (FRA)VAN ASSCHE Luca (FRA)ANDRIANJAFITRIMO Tessah (FRA)BELGRAVER Julie (FRA)BOISSON Lois (FRA)DJOUBRI Salma (FRA)DROGUET Aubane (FRA)GADECKI Olivia (AUS)*JANICIJEVIC Selena (FRA)MONNET Carole (FRA)ZHAO Carol (CAN)**Wild-cards attribuées dans le cadre d’un accord qui lie la Fédération Française de Tennis avec la Fédération Australienne et la Fédération Canadienne.