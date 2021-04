Roland-Garros : Forget s'explique au sujet des sessions de nuit

« Proposer un spectacle qui plaise à notre public »

En ce moment, Guy Forget est sur tous les fronts.En effet, alors que RMC Sport évoquait mercredi que les sessions de nuit, la grande nouveauté de l'édition 2021 du côté de Porte d'Auteuil, seraient « réservées » aux hommes, l'ancien capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis s'est exprimé sur le sujet ce jeudi. «Si, à un moment donné, il y a un match féminin qui est une confrontation formidable, ça pourrait être le match du jour, celui que les gens ont envie de voir en priorité. On aura envie de mettre ce match-là en session de soirée », a dans un premier temps déclaré Forget, interrogé sur le sujet par L'Equipe.Les premiers tours pour les têtes de série, ce sont souvent des matches à sens unique. On va plutôt favoriser des matches masculins sachant que même si Nadal gagne 6-1, 6-2, 6-3, il va jouer pendant 1h45 ou 2 heures. Si ça fait 6-1, 6-1 chez les femmes, ça peut durer 40 minutes, a par la suite confié le directeur du Grand Chelem parisien.Nous, le but, c'est de proposer un spectacle qui plaise à notre public et qui réponde à ses attentes. Il nous semblait, quand on a fait nos projections, que cette formule-là allait être la plus équilibrée. » Ainsi, lors de cette édition 2021, les sessions de nuit, prévues à 21h sur le Court Philippe-Chatrier lors des dix premiers jours, serviront de tests, avant peut-être de passer à un modèle identique à celui de l'Open d'Australie et de l'US Open, à savoir un simple hommes et un femmes le soir.