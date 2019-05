Roland-Garros étrenne le court Simonne-Mathieu

Il faudra patienter jusqu’en 2020 pour voir l’un des courts de Roland-Garros, le Philippe-Chatrier, être doté d’un toit, qui rendra moins pénibles les jours de pluie. En attendant cette touche finale, les travaux de modernisation du stade de la Porte d’Auteuil ont déjà bien avancé, et notamment sur le Central, dont les tribunes ont été détruites pour être rebâties (afin d’être prêtes à "recevoir" le fameux toit), le tout en moins d’un an. Dans la bataille, le court, par ailleurs doté de nouveaux sièges en bois, et dont les angles ont été arrondis, a gagné en largeur et en hauteur, ce qui le rend encore plus imposant. Rafael Nadal, le maître des lieux, n’aura sans doute pas à s’en plaindre.

After 10 months of intensified work, the new Philippe-Chatrier Court is ready to welcome its 15,000 daily visitors. Back in images to the spectacular reconstruction :#RG19 pic.twitter.com/QZtoqNvyu0 — Roland-Garros (@rolandgarros) May 25, 2019

Du côté des annexes, plus de la moitié des courts ont subi un lifting. C’est notamment derrière le Suzanne-Lenglen, vers le Fond des Princes, que le changement est le plus évident. Le court n°14 (ex court n°17), inauguré l’an passé, fait toujours figure d’attraction n°1, et il était plein comme un œuf, dès 11 heures, pour l’entrée en lice du jeune Français Ugo Humbert. Autour, les allées surplombent désormais les courts, ce qui offre deux avantages : les spectateurs qui vagabondent peuvent apercevoir quelques balles, et non plus les bâches autour des courts et des files d’attente ; autour du terrain, l’agitation est encore plus importante, ce qui fait toujours le charme de ces "petits" annexes.

Le Simonne-Mathieu, petit bijou

Mais la vraie nouveauté, le petit bijou, c’est bien sûr le court Simonne-Mathieu. Construite dans les Serres d’Auteuil, cette enceinte de 5 000 places, qui devient le troisième court en termes de capacité après le Chatrier et le Lenglen, est unique au monde. Le chemin pour y aller est une balade bucolique, avec d’un côté les Serres classées de Formigé, inaccessibles au public, et de l’autre la superbe Orangerie, déjà investie par les partenaires du tournoi. Autour du court en lui-même, des serres abritent des plantes des quatre coins du monde, des espèces protégées.

Pour inaugurer ce court baptisé en hommage à Simonne Mathieu, cette joueuse française des années 1930 qui a remporté le tournoi à deux reprises, c’est logiquement une femme qui a été choisie, Garbine Muguruza, une ancienne n°1 mondiale, victorieuse ici-même en 2016. Pour le moment, dans ce qui ressemble à un havre de paix dans un cadre verdoyant, l’ambiance paraît moins électrique qu’elle ne pouvait l’être dans le Court n°1, le "Bullring", petite arène qui vit sa dernière quinzaine avant destruction. Mais il n’en est qu’au début de son histoire.

