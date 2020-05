Roland-Garros en septembre, "un grand ouf !"

"On a évité le pire"

📞 Premier épisode de "L'appel d'Emilie" avec comme invité le président de la FFT, @bgiudicelli_pr ! pic.twitter.com/4hy7nBS5Go

— FFT (@FFTennis) May 24, 2020

On ne sait toujours pas quand débutera l’édition 2020 de Roland-Garros, reportée en raison de la pandémie de coronavirus. Le tournoi doit commencer le 20 ou le 27 septembre, et la date sera arrêtée "prochainement" a annoncé sur France Info Bernard Giudicelli, le président de la Fédération française de tennis (FFT). "Le choix de la date donne lieu à des échanges réguliers avec toutes les instances internationales, l’ATP, la WTA, la Fédération internationale aussi. On travaille à la finalisation d'un calendrier pour la fin de la saison encore. C'est encore un peu tôt pour annoncer la date définitive".Interrogé dimanche par Emilie Loit sur le compte Twitter de la FFT, Bernard Giudicelli a de nouveau évoqué ce report du tournoi en septembre, une décision qui n’avait pas manqué de créer quelques remous dans le monde du tennis. "Je me dis qu'on a évité le pire : la suspension, l'annulation sèche. On a un report de quelques mois et c'est un grand ouf ! Nous serons au rendez-vous pour tous les amoureux du tennis et, au fond, c'est ça l'essentiel. Je pense que nous avons préservé le plus grand tournoi du monde sur terre battue et je pense que c’est ça l’esssentiel", a-t-il ainsi déclaré.Concernant la possibilité de disputer le tournoi à huis clos, le patron de la FFT a rappelé sur France Info que "c'est vraiment l'option ultime, c'est celle qui serait décidée juste avant la révélation. Donc, ce n'est pas du tout notre priorité."