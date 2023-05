Roland-Garros : Djokovic et Alcaraz dans la même partie de tableau, du lourd pour Garcia

Les principales têtes de séries sont fixées. Ce jeudi avait lieu le tirage au sort des tableaux du simple messieurs et du simple dames de Roland-Garros. Le tournoi parisien débutera le 28 mai sans son plus illustre représentant, Rafael Nadal, insuffisamment remis. En son absence, Carlos Alcaraz fait figure de grand favori. L'Espagnol aura fort à faire avec Novak Djokovic dans sa partie de tableau. Stefanos Tsitsipas est également du même côté et pourrait affronter le numéro 1 en quart de finale.

Du lourd pour Garcia

Du côté des Dames, Caroline Garcia aura fort à faire puisqu'elle pourrait affronter Aryna Sabalenka en quart de finale. La Biélorusse fait office de favori en compagnie d'Iga Swiatek, qui l'avait battu en finale l'an passé.