Revoilà Stephens !

Depuis deux ans et son quart de finale perdu à Roland-Garros contre Johanna Konta, Sloane Stephens n'avait plus vu la deuxième semaine d'un tournoi du Grand Chelem. La gagnante de l'US Open 2017 et finaliste Porte d'Auteuil en 2018 est retombée à la 59eme mondiale, mais elle s'est offert une jolie performance ce samedi au troisième tour en sortant la tête de série n°18 Karolina Muchova, demi-finaliste du dernier Open d'Australie, deux jours après avoir éliminé sa compatriote Karoline Pliskova. L'Américaine s'est imposée 6-3, 7-5 en 1h57, en servant notamment 84% de premières balles. Stephens a remporté le premier set en breakant à 2-1, puis a mené 2-0 dans le deuxième avant de voir la Tchèque revenir pour mener 3-2, puis Stephens a breaké à 3-3, s'est fait débreaker dans la foulée, avant de signer le break décisif sur un jeu blanc à 5-5. La voici donc de nouveau en deuxième semaine, et ce sera contre Barbora Krejcikova ou Elina Svitolina.