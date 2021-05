Raonic forfait de dernière minute

Roland Garros Update:

OUT: Raonic

IN: F. Cerundolo (LL, will play against Monteiro)

— Entry List Updates (@EntryLists) May 30, 2021

Les Canadiens maudits cette année

Il n’était pas prévu au programme de ce dimanche, mais on ne verra de toute façon pas Milos Raonic sur les courts de la Porte d’Auteuil durant cette quinzaine. Le joueur canadien de 30 ans, classé au 18eme rang mondial, a en effet déclaré forfait pour le deuxième tournoi du Grand Chelem de la saison pour une raison encore inconnue.Il a d’abord gagné et perdu un match à l’ATP Cup, puis a disputé un huitième de finale à l’Open d’Australie (défaite contre Novak Djokovic), puis un deuxième tour à Acapulco et un huitième de finale à Miami, où il est tombé au tie-break du troisième set contre le futur vainqueur, Hubert Hurkacz. Milos Raonic devait être la tête de série n°17 de ce Roland-Garros, un tournoi qu’il a disputé six fois et où il avait atteint les quarts de finale en 2014 (défaite contre Djokovic).Absent du tournoi depuis 2017, le Canadien ne perdra donc pas de points au classement ATP suite à son forfait de cette année. Milos Raonic est le septième joueur du Top 100 (et le troisième Canadien !) à déclarer forfait pour Roland-Garros, Denis Shapovalov (14eme), Stan Wawrinka (24eme), Borna Coric (30eme), Nick Kyrgios (56eme), Vasek Pospisil (65eme) et Kyle Edmund (70eme).. Il sera opposé au Brésilien Thiago Monteiro pour son tout premier match dans le tableau principal à Roland-Garros.