Qu’est-ce que le programme BNP Paribas Jeunes Talents : Bertrand Cizeau nous dit tout

« Jo est un parrain extraordinaire ! »

Oui, clairement. Quand on voit les parrains présents aujourd’hui, autant de grands noms du tennis qui accompagnent ces jeunes, c’est forcément une fierté de voir le programme évoluer de cette façon. Les jeunes joueurs sont brillants mais il leur manque parfois les moyens financiers pour poursuivre l’aventure. Entre les coachs, les voyages et les soins, le tennis à haut niveau coûte cher, même si vous avez le soutien de la Fédération. C’est une réalité. Au-delà d’un accompagnement humain, ce programme consiste donc aussi à choisir ceux pour lesquels ce soutien financier peut changer la donne. Est-ce qu’ils deviendront de grands champions ? Personne ne le sait, mais ça leur permet de poursuivre l’aventure. Quand vous évoquez le sujet avec les parents et qu’ils vous disent ce que ce soutien représente pour eux, oui, nous ressentons de la fierté de pouvoir les aider dans le projet de leur enfant.L’aspect financier est important mais le programme prend toute sa dimension en y associant l’accompagnement humain. Les parrains nous ont aidé dans cette démarche, que ce soit dans la gestion des médias, du stress ou l’apprentissage des langues. Quand on voit la maturité avec laquelle Diane Parry s’exprime à Roland-Garros, on ne peut que souligner l’évolution incroyable de cette joueuse que nous accompagnons au sein de la Team BNP Paribas Jeunes Talents.Cet accompagnement est organisé en lien avec les fédérations ou les académies avec lesquelles nous travaillons. Cette aide sous forme de bourse constitue un complément. Dans le cadre de l’académie de Justine Henin en Belgique, nous allons par exemple prendre en charge de nombreux jeunes qui n’auraient pas pu l’être sans notre programme. C’est un accompagnement sur mesure, différent selon les jeunes et révisable chaque année, afin de se garantir que cette bourse sera pleinement utile pour les jeunes joueuses et joueurs concernés.BNP Paribas est un acteur historique du tennis mondial depuis 1973. Au-delà d’une exposition qui nous est acquise aujourd’hui, notre vision de notre engagement nous amène à réfléchir à la façon de contribuer à ce sport et à son évolution. Nous le faisons avec ces jeunes joueurs au sein du programme BNP Paribas Jeunes Talents mais aussi avec les jeunes amateurs. Nous allons ainsi offrir en septembre une licence à tous les jeunes de moins de 25 ans qui souhaiteront se mettre au tennis, dans le but d’inciter à la pratique. De la même façon, nous permettons à 17 000 jeunes, en association avec la Fédération française de tennis, d’accéder à Roland-Garros pour 10 euros. Améliorer l’accessibilité et permettre aux jeunes de vivre un moment unique, c’est quelque chose qui nous motive et qui fait sens.Comme souvent, c’est le fruit de rencontres. En l’occurrence, en France, cela a démarré avec Thierry Ascione et Jo-Wilfried Tsonga. Comme nous sommes proches du tennis, nous avons souvent l’opportunité de discuter avec les joueurs, et les idées naissent et grandissent. Puis le programme a pris une dimension internationale et aujourd’hui 150 jeunes sont accompagnés, dans 6 pays. Et si de grands champions comme Tsonga, Henin ou McEnroe nous font confiance et ont envie de vivre l’aventure à nos côtés, c’est que cela a du sens pour eux aussi.Jo Wilfried Tsonga est extraordinaire ! Il est extrêmement investi car il a toujours voulu transmettre, cela fait partie de sa personnalité. Il passe du temps avec les jeunes et a vraiment à cœur de partager son vécu. Il va avoir encore un peu plus de temps et c’est une grande chance pour ces vingt jeunes de l’avoir à leurs côtés. Le tennis est un sport redoutable qui se joue autant dans la tête que sur le court, alors pouvoir bénéficier de l’expérience, des bonheurs et des douleurs que ces grands joueurs ont traversés, est un atout important. C’est la même chose pour McEnroe. Quand vous voyez l’investissement de John et de son frère Patrick au sein de leur académie et toute l’envie qu’ils ont de raconter ce qu’ils ont vécu à ces jeunes de 14 ou 15 ans, c’est très impressionnant. Les gamins ont les yeux ébahis et boivent leurs paroles. Et quand ils seront au troisième set, à 5-4 40-15, ce qu’a pu vous dire une Justine, un Tsonga ou un McEnroe peut vous amener à faire la différence !