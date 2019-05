Qualifs: Au moins un Français dans le tableau final

Le bilan continue d'être positif pour les Français aux qualifications de Roland-Garros. Les Tricolores ont en effet signé un 6/11 mercredi lors du deuxième tour.

Du côté des vainqueurs, Alexandre Muller a battu Peter Polansky après avoir sauvé une balle de match (6-2, 4-6, 7-6), Elliot Benchetrit s'est joué de Bjorn Fratangelo (6-3, 6-4), Mathias Bourgue de Nikola Milojevic (2-6, 6-4, 7-5), Enzo Couacaud d'Arthur de Greef (6-0, 6-3), Geoffrey Blancaneaux d'Adam Pavlasek (6-4, 1-6, 7-5) et Manuel Guinard de Gianluigi Quinzi (6-3, 7-6). Il y aura forcément un Français de plus dans le tableau final, puisque Couacaud et Benchetrit s'affronteront au troisième et dernier tour. Quant aux perdants du jour, c'est surtout Johan Tatlot qui peut avoir d'immenses regrets, puisqu'il a raté six balles de match face à Mikael Ymer (3-6, 7-6, 6-1). Corentin Denolly s'est également incliné devant Steve Darcis (3-6, 6-1, 6-4), Hugo Gaston contre Alexey Vatutin (6-1, 6-3), Matteo Martineau face à Kimmer Coppejans (6-0, 1-6, 6-2) et Antoine Cornut-Chauvin opposé à Thiago Monteiro (6-3, 4-6, 6-3).

A noter aussi les qualifications de la révélation espagnole Alejandro Davidovich Fokina face à Joao Domingues (6-2, 7-5) ou de Viktor Troicki contre Jason Kubler (6-1, 7-6). Le Serbe va d'ailleurs retrouver Alexandre Muller.