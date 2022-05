Qualifications : Quatorze Français sur le pont ce mardi

May 15, 2022 16:45 Retrouvez le programme et les résultats des 10 Françaises et 17 Français qui sont engagés au coup d’envoi des qualifications de l’édition 2022 de Roland-Garros. Ce mardi, ils seront quatorze à tenter de se hisser au deuxième tour.