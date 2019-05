Première surprise avec l'élimination de Kerber

L'aventure d'Angelique Kerber n'aura pas duré bien longtemps à Roland-Garros. L'Allemande, tête de série numéro 5, a en effet été éliminée dès son entrée en lice par la jeune Anastasia Potapova en deux manches 6-4, 6-2. Kerber, menée d'entrée 0-2 puis 2-4 avait su revenir à 4-4 dans la première manche avant de craquer. De même, avec des jeux très serrés dans le deuxième set, elle n'a pas réussi à se montrer à son avantage dans les points importants.

A l'inverse, Potapova n'a douté une seconde et mérité, du fait de son engagement, son ticket pour le deuxième tour.

Welcome to the show



In her Roland-Garros main draw debut, @nastiaapotapova upsets No. 5 seed Angelique Kerber 6-4, 6-2.#RG19 pic.twitter.com/abU80zJTyl