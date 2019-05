Pouille, le chaud et le froid

Lucas Pouille l’avait dit à l’issue de son premier tour, pourtant remporté sans fausse note aux dépens de l’Italien Simone Bolelli: les mises en route lui sont toujours délicates à négocier. A fortiori cette année où il n’a guère brillé si ce n’est pour atteindre le dernier carré de l’Open d’Australie. Cette fois encore, malgré son talent évident, l’intéressé s’est laissé piéger par un mental friable. Incapable d’enchaîner ici à Roland-Garros alors que le troisième tour - un stade qu’il n’a encore jamais dépassé à Paris – lui tendait les bras face à Martin Klizan.

En cinq sets, à cheval sur deux jours et après plus de quatre heures d’échanges, le Français a baissé pavillon devant le Slovaque. La faute à un retard à l’allumage face à un adversaire diablement opportuniste dans un premier set joué au jeu décisif (6-7[4], avec deux balles de break converties sur deux). La faute aussi à un troisième acte totalement déconcertant, abandonné en 19 fautes directes commises sur cette seule manche (3-6). La faute enfin à une opportunité de conclure gâchée dans le cinquième et dernier set.

Il a servi pour conclure…

Pourtant le n°2 tricolore a aussi affiché son meilleur visage dans ce match, en empochant avec autorité la deuxième manche (6-2). Et ce malgré une première balle défaillante, passée à 45% seulement. Soufflant le chaud et le froid dans cette rencontre à sa portée, le Nordiste de 25 ans a su également renverser une situation bien compromise dans le quatrième acte. Alors rapidement breaké et finalement épargné par l’obscurité qui gagnait peu à peu le Central jeudi soir (1-3), Lucas Pouille, trahi à ce moment précis par son service (38% de premières) et toujours aussi maladroit dans ses tentatives pour écourter l’échange, s’est fait violence pour se montrer conquérant dès la reprise ce vendredi.

Un quart d’heure ainsi lui a suffi pour refaire son retard et s’adjuger le set, avec cinq jeux consécutifs à son crédit (6-3). Cela pour s’offrir une dernière partie de poker. A 3-3 dans le cinquième acte, après s’être employé à sauver une balle de break, le protégé d’Amélie Mauresmo a même semblé faire le plus dur en prenant la mise en jeu adverse. Mais à l’heure de conclure sur son service à 5-4, le 26e joueur mondial s’est crispé et a bien malgré lui relancé le 55e de la hiérarchie ATP. A 7-8 en sa faveur, Martin Klizan n’a pas manqué pour sa part les occasions offertes sur un plateau par son vis-à-vis dans la foulée. Sur une 63e faute directe adverse, le Slovaque a ponctué la confrontation (7-9), sous les yeux d’un public sonné par un tel dénouement. Comme en 2014, le voilà au troisième tour des Internationaux de France. Face au Russe Karen Khachanov.