Pas de tracas pour Djokovic et Simon

Gilles Simon a disposé plutôt facilement de Sergiy Stakhovsky, lundi au premier tour de Roland-Garros. Le Français, 33e mondial (et n°3 national), s'est imposé en trois sets (6-3, 6-3, 6-4) et à peine plus de deux heures de jeu. Jaume Munar ou Salvatore Caruso sera son prochain adversaire, avant peut-être Novak Djokovic en 16e de finale. De manière quasiment simultanée, le Serbe a lui disposé de Hubert Hurkacz pour son entrée en lice (6-4, 6-2, 6-2). Après d'éventuelles retrouvailles avec Simon, le n°1 mondial retrouverait théoriquement Borna Coric en huitièmes - le Croate a éliminé Aljaz Bedene (6-1, 6-7, 6-4, 6-4).