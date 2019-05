Corentin Moutet s'est joliment accroché vendredi face à Juan Ignacio Londero, ne perdant qu'en cinq sets et 3h28' de jeu (2-6, 6-3, 6-4, 5-7, 6-4) au troisième tour de Roland-Garros. Le Français, 118e mondial et invité, a raté trois balles de débreak dans l'ultime jeu. Et après avoir sauvé, aussi, trois balles de match, il laisse donc à son adversaire argentin le droit de tenter l'exploit face à Rafael Nadal en huitièmes.