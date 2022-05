Parry fait tomber Krejcikova, tenante du titre

Les années se suivent mais ne se ressemblent pas pour Barbora Krejcikova ! Victorieuse en simple mais également en double l’an passé à Roland-Garros, la numéro 2 mondiale a d’ores-et-déjà perdu sa couronne individuelle. Sous le toit du Court Philippe-Chatrier, déployé en raison de la pluie qui s’est invitée en fin de matinée sur Paris, Diane Parry a créé la première véritable sensation de l’édition 2022 en éliminant d’entrée la tenante du titre. Une rencontre que la Tchèque a démarré tambour battant. Faisant respecter la hiérarchie, Barbora Krejcikova a pris de manière autoritaire le service de la 97eme joueuse mondiale à deux reprises pour mener quatre jeux à rien. Diane Parry a ensuite fait preuve de caractère pour effacer un de ses deux breaks de retard… mais a ensuite perdu une nouvelle fois son service. La tête de série numéro 2 de Roland-Garros a ensuite conclu le premier set sur son propre engagement. Un ascendant que Barbora Krejcikova a ensuite confirmé avec le break dès le premier jeu de la deuxième manche, confirmé dans la foulée.





Parry est allé au bout de son rêve



C’est alors que le sens du match a basculé. Trouvant des solutions sur le service de la Tchèque, Diane Parry a pris l’ascendant dans l’échange et effacé immédiatement son jeu de service de retard. La Tricolore a alors initié une série qui l’a totalement relancé dans cette rencontre. En effet, remportant six jeux consécutifs et sans avoir concédé la moindre balle de break, Diane Parry a égalisé avec autorité à une manche partout. La Française a voulu continuer sur sa lancée mais Barbora Krejcikova n’était pas décidé à mettre genou à terre. Pour la troisième fois, la tenante du titre a pris le service de Diane Parry dès son premier jeu de service. Toutefois, après avoir manqué trois balles de débreak, la Tricolore a su revenir à deux jeux partout. Poussée par le public du Court Philippe-Chatrier, acquis à sa cause, la Niçoise a tenu tête à la Tchèque et a fait basculer le match dans le huitième jeu, prenant à nouveau le service de son adversaire. A sa première balle de match, Diane Parry a conclu une formidable performance par une victoire mémorable, sa deuxième dans un tournoi du Grand Chelem (1-6, 6-2, 6-3 en 2h10’). Au deuxième tour, la Française retrouvera Maria Osorio.