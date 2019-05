Parry: "Ça va me servir pour la suite"

Qualifiée pour la première fois pour le 2e tour de Roland Garros, Diane Parry (16 ans, 457e mondiale) a été nettement défaite par la tête de série n°20 du tournoi, la Belge Elise Mertens. Même si elle a montré un meilleur visage dans la deuxième manche (6-1, 6-3). "Je pense que j'ai mieux réussi à installer mon jeu (dans le deuxième set), estime la jeune Boulonnaise. J'ai un peu moins donné en revers. J'arrivais à plus faire ce que je voulais. J'ai eu pas mal d'occasions, mais je n'ai pas réussi à les conclure. Mais pour moi, je suis vraiment contente du tournoi que j'ai fait. J'en tire vraiment du positif. Ça va me servir pour la suite."

Victorieuse au 1er tour de la 102e mondiale, Vera Lapko, Parry est contente "de pouvoir [se] situer par rapport à ce genre de fille. Et puis, de voir encore tous les axes de travail que j'ai à faire, tout au long de l'année, et tout au long de la suite de ma carrière. Cela me donne vraiment envie d'aller encore travailler pour aller jouer le plus souvent ce genre de fille."

Parry va maintenant enchaîner par le tournoi juniors, même si elle craint une éventuelle décompression en redescendant d'une catégorie d'âge. "Je vais tout faire pour que cela n'arrive pas, prévient-elle. Après, même si ce sont les juniors, c'est quand même un Grand Chelem. Je vais vraiment tout faire pour aller le plus loin possible et essayer de le gagner."