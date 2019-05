Paire s'est compliqué la tâche

Il aurait pu conclure l’affaire en moins de deux heures, Benoît Paire a finalement eu besoin de plus de quatre heures et demie pour dominer son compatriote Pierre-Hugues Herbert, ce mercredi à Roland-Garros, aux portes du troisième tour. Cinq places seulement séparent les deux hommes au classement ATP (38e et 43e). Pourtant l’espace de deux sets, ce mercredi sur le court Lenglen, le premier est apparu bien plus en avance que le second. Malgré un service hautement perfectible (45% de premières balles passées dans le premier set ; 50% sur l’ensemble du match), l’Avignonnais s’est baladé une heure durant. Le temps d’empocher ces deux manches initiales sur la marque de 6-2, 6-2. Puis un grain de brique pilée est venu enrayer la mécanique bien huilée du récent vainqueur des tournois de Marrakech et de Lyon.

Au Maroc en huitième de finale, Pierre-Hugues Herbert n’avait pas su contrarier son aîné de deux ans (30 et 28 printemps respectivement), balayé en deux sets bien ficelés. Cette fois l’Alsacien s’est employé à donner du fil à retordre à son homologue. Malgré un kiné sollicité d’entrée de troisième acte, à 1-1, et un break qui s’annonçait fatal concédé dans la foulée, "P2H" a peu à peu rééquilibré le débat, poussant volontiers son vis-à-vis à des fautes de plus en plus grossières (17 dans le seul troisième set, puis 16 dans le quatrième et encore 23 dans le set ultime). Résultat: une troisième manche à son crédit (5-7), et un match complétement relancé. En dépit d’un break obtenu à 2-2 et d’une nouvelle opportunité de conclure sur son service à 5-4, Benoît Paire tend encore une fois le bâton pour se faire battre et s’incline au tie-break (6-7[6]).

La suite de la rencontre prend des allures de guerre des nerfs, et Pierre-Hugues Herbert de tirer le premier en breakant d’entrée. Un avantage tenu sur sa mise en jeu suivante (0-2) et finalement dilapidé pour permettre à son comparse de recoller (2-2). Le licencié de Strasbourg a beau insister derrière, celui de Colomiers réplique à nouveau (3-3), et les deux joueurs de se rendre coup pour coup jusqu’à 9-9. A 10-9 en sa faveur, Benoît Paire s’offre enfin deux balles de match. La première est écartée au prix d’un improbable passing croisé et plongeant. La seconde est la bonne, après 4h33 de combat. Au bord des larmes, le n°4 tricolore tient probablement sa victoire référence ici aux Internationaux de France. A charge pour lui désormais de passer le cap d’un troisième tour qu’il avait déjà atteint en 2013 et en 2015. Aux dépens d’un Pablo Carreno Busta qu’il a récemment battu à Barcelone (6-4, 6-7, 6-1).