Paire, ça continue !

Ne lui dîtes pas que c’est son année, il vous répondra que 2019 est "une année impaire"… Volontiers rieur et facétieux quand le contexte le permet, Benoît Paire, que l’on sait tout aussi ombrageux quand la tempête couve, est un joueur qui fonctionne au feeling, à l’émotion. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Ça tombe bien, cette quinzaine de Roland-Garros est placée sous les meilleurs auspices le concernant. Arrivé ici auréolé de titres à Marrakech et Lyon, l’Avignonnais de 30 ans a le vent en poupe, d’ores et déjà promis aux huitièmes de finale. Un stade qu’il n’avait encore jamais atteint dans le cadre du Majeur parisien.

Bourreau au tour précédent de son compatriote et ami Pierre-Hugues Herbert, au terme d’un match marathon et totalement débridé, Benoît Paire a bénéficié ce vendredi au troisième tour de l’abandon de Pablo Carreno Busta – un quart de finaliste 2017 manifestement touché aux adducteurs. Non sans avoir provoqué sa chance puisque l’intéressé menait alors deux sets à un et venait de remporter avec brio le tie-break du troisième acte (6-2, 4-6, 7-6[1]). Fort après trois manches et deux heures de jeu de 60 coups gagnants – une véritable déferlante quand son vis-à-vis en affichait 21 au compteur.

En pleine confiance, bien dans sa tête et dans son tennis – l’un n’allant pas sans l’autre – Benoît Paire avait prévenu avant cette troisième confrontation de la semaine: "Quand je suis bien et heureux sur un court, je peux battre n'importe qui - en Futur, en Challenger, en 250 ou sur les Grands Chelems. Ce qui explique que je me sens bien sur terre battue, c'est que je bouge bien. La tête est à l'endroit. Je ne me pose pas tant de questions…" Avant d’avoir le déclic sur la surface ocre cette saison, le 38e joueur mondial, actuellement 20e à la Race, s’était fait plaisir et relancé à Marbella, à l’échelle Challenger. Bien lui en a pris. Face au Japonais Kei Nishikori ou au Serbe Laslo Djere sur la route des quarts, tous les espoirs lui sont permis !