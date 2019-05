Paire: "Avec Herbert, on s'était envoyé un petit texto..."

De tous les joueurs et joueuses qui ont joué une finale samedi, Benoît Paire (30 ans, 38e) est le seul, pour le moment, à avoir franchi le 1er tour de Roland-Garros (Yastremska, Zidansek et Putintseva "out", Auger-Aliassime forfait). Vainqueur à Lyon samedi, l'Avignonnais a bien enchaîné 48 heures plus tard contre Marius Copil.

"Je suis arrivé à 22h30 à Paris samedi, j'ai pris le premier train. Il y avait un peu de fatigue, de nervosité. Un peu de décompression aussi, je savais qu'il fallait que je fasse attention, que j'évite de sortir de mon tennis. Mon niveau de jeu n'était pas exceptionnel, mais le but était de s'en sortir. Je l'ai fait, plutôt avec la manière, surtout au troisième et au quatrième." Paire a notamment enchaîné 11 jeux de suite après la perte du deuxième set (6-4, 6-7 [5], 6-0, 6-1) pour rejoindre Pierre-Hugues Herbert au prochain tour.

"Je suis allé le voir jouer tout à l'heure, explique Paire. Je l'apprécie beaucoup sur le terrain, j'aime son style de jeu, en dehors c'est un mec génial. On a fait quelques jours en vacances en ensemble. C'est un mec top, qui a un bon fond. Je suis content qu'il ait gagné aujourd'hui, qu’il s’en sorte. Sortir de deux sets à zéro contre, ce n'est jamais simple. On s’était envoyé un petit texto en se disant que si on pouvait se retrouver au deuxième tour, ce serait parfait."