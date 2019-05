Lauréate du tournoi à la surprise générale en 2017, à tout juste 20 ans, Jelena Ostapenko n'y arrive plus du tout à Roland-Garros. Comme l'an passé, la Lettone a été éliminée dès le 1er tour, victime de Victoria Azarenka (6-4, 7-6 [4]) sur le court Simonne-Mathieu.

Désormais classée à la 39e place mondiale, Ostapenko affiche un bilan très négatif en 2019, avec 6 victoires pour déjà 14 défaites. A de rares exceptions (victoire à Séoul en 2017, finale à Miami et demi-finale à Wimbledon l'an passé), elle n'a jamais retrouvé le niveau de sa folle quinzaine parisienne d'il y a deux ans.

Jelena Ostapenko: number of match wins at Roland Garros by year...



2015 - 0

2016 - 0

2017 - 7

2018 - 0

2019 - 0 #RG19