Osaka s'en sort (très) bien

Entrée en matière très compliquée pour Naomie Osaka. La numéro 1 mondiale s'et finalement imposée en trois sets ce mardi, lors du premier tour de Roland-Garros (0-6, 7-6 [4], 6-1).

Il aura fallu près de deux heures (1h54) à la Japonaise pour se défaire d'une accrocheuse Anna Karolina Schmiedlova. Cette dernière ayant même servi à deux reprises dans le second set, pour le gain de la rencontre.

Au tour suivant, Osaka aura fort à faire, face à Victoria Azarenka.

Safe and sound.@Naomi_Osaka_ escapes with the win 0-6 7-6(4) 6-1 over Schmiedlova.#RG19 pic.twitter.com/4XsGl3X21S