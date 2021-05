Osaka passe en deux sets, Kerber au tapis

Kerber tombe de haut

Après la polémique, place au jeu ! La décision de Naomi Osaka de ne plus se rendre en conférence de presse après ses matchs (ce qui lui vaudra une amende de 20 000 dollars à chaque rencontre) a fait jaser, mais la Japonaise a tout de même répondu à quelques questions sur le court après sa victoire au premier tour contre Patricia Tig.Même si elle a commis trois doubles-fautes lors de ce match et s'est fait breaker alors qu'elle venait de se procurer trois balles de premier set à 5-3, la Japonaise a finalement remporté la première manche en breakant de nouveau dans la foulée, puis a manqué une balle de match à 6-5 dans le deuxième, avant de le remporter au tie-break (7-4). Elle affrontera au tour suivant une autre Roumaine, Ana Bogdan. La tête de série la moins bien classée du tournoi, Paula Badosa, demi-finaliste à Madrid, est également passée, en disposant de Lauren Davis en deux sets.En revanche, la première surprise de la journée est venue de l'élimination d'Angelique Kerber, ancienne n°1 mondiale aujourd'hui 27eme, qui a subi la loi de la qualifiée ukrainienne Anhelina Kalinina, qui dispute son tout premier Roland-GarrosLa triple gagnante en Grand Chelem a notamment raté ses débuts de sets, en se retrouvant menée 5-0 à chaque fois.Barty (AUS, n°1) - Pera (USA)Linette (POL) -Bara (ROU, Q) - Sharma (AUS, WC)Putintseva (KAZ) - Jabeur (TUN, n°25)Gauff (USA, n°24) - Krunic (SER, Q)Q.Wang (CHN) - Hsieh (TAI)Liang (TAI, Q) -Sevastova (LET) - Brady (USA, n°13)Ka.Pliskova (RTC, n°9) - Vekic (CRO)Suarez Navarro (ESP) - Stephens (USA)Lepchenko (USA, Q) - Zhang (CHN)Petkovic (ALL) - Muchova (RTC, n°18)Alexandrova (RUS, n°32) - V.Williams (USA)Krejcikova (RTC) - Kr.Pliskova (RTC)Li (USA) - Gasparyan (RUS)- Svitolina (RUS, n°5)Kenin (USA, n°4) - Ostapenko (LET)Baptiste (USA, Q) - Blinkova (RUS)Martincova (RTC) - Jorovic (SER)Zhu (CHN) - Pegula (USA, n°28)Sakkari (GRE, n°17) - Zavatska (UKR, Q)Paolini (ITA) - Voegele (SUI, Q)Watson (GBR) - Diyas (KAZ)Sanders (AUS, Q) - Mertens (BEL, n°14)Muguruza (ESP, n°12) - Kostyuk (UKR)Zheng (CHN) - Sorribes Tormo (ESP)Arruabarrena (ESP, Q) - Gracheva (RUS)Giorgi (ITA) - Martic (CRO, n°22)Kontaveit (EST, n°30) - Golubic (SUI)Schmiedlova (SLQ, Q) -Peterson (SUE) - Rogers (USA)Juvan (SLO) - Swiatek (POL, n°8)S.Williams (USA, n°7) - Begu (ROU)Rus (PBS) - Buzarnescu (ROU)bat X.Wang (CHN, Q) : 6-2, 4-6, 6-4bat Kerber (ALL, n°26) : 6-2, 6-4bat: 6-4, 6-1Hibino (JAP) - Stojanovic (SER)Vesnina (RUS) - Govortsova (BIE, LL)Minnen (BEL, Q) - Kvitova (RTC, n°11)Azarenka (BIE, n°15) - Kuznetsova (RUS)Tauson (DAN) - Gorgodze (GEO, Q)Fernandez (CAN) - Potapova (RUS)- Keys (USA, n°23)Pavlyuchenkova (RUS, n°31) - McHale (USA)bat Kozlova (UKR) : 6-2, 6-4- Sasnovich (BIE)Konjuh (CRO, Q) - Sabalenka (BIE, n°3)Andreescu (CAN, n°6) - Zidansek (SLO)Brengle (USA) - Osorio Serrano (COL, Q)Bouzkova (RTC) - Siniakova (RTC)Anisimova (USA) - Kudermetova (RUS, n°29)Konta (GBR, n°19) - Cirstea (ROU)Van Uytvanck (BEL) - Trevisan (ITA)Kasatkina (RUS) - Doi (JAP)Podoroska (ARG) - Bencic (SUI, n°10)Bertens (PBS, n°16) - Hercog (SLO)Siegemund (ALL) -Kanepi (EST) - Vondrousova (RTC, n°27)bat Davis (USA) : 6-2, 7-6 (3)bat: 6-3, 7-6 (8)bat Cocciaretto (ITA, LL) : 6-1, 6-3bat Tig (ROU) : 6-4, 7-6 (6)