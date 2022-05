Nadal s'en sort face à Auger-Aliassime et prend rendez-vous avec Djokovic

LEGENDARY@RafaelNadal reaches a 16th final eight in Paris passing a titanic battle with Auger-Aliassime 3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3#RolandGarros pic.twitter.com/TIxTUM8xYL

— Roland-Garros (@rolandgarros) May 29, 2022

Nadal poussé dans ses retranchements

Le choc tant attendu aura bien lieu. Alors que Novak Djokovic a étrillé Diego Schwartzman, Rafael Nadal a rejoint le numéro 1 mondial en quarts de finale de Roland-Garros. Mais rien n’a été simple pour celui qui a soulevé la Coupe des Mousquetaires à treize reprises. Face à Félix Auger-Aliassime, qui bénéficie de l’expérience de Toni Nadal dans son équipe d’entraîneurs, le « Taureau de Manacor » a dû aller au bout de ses forces pour dominer le Canadien. Le numéro 9 mondial a tout d’abord dû tenir bon face au Majorquin, qui a eu les trois premières balles de break dès le troisième jeu. C’est alors que « FAA » a pris les commandes dans l’échange. Prenant deux fois de suite le service de Rafael Nadal, le natif de Montréal a mené cinq jeux à un. Après avoir manqué deux balles de débreak, Rafael Nadal a pu effacer un de ses deux jeux de service de retard et revenu à cinq jeux à trois. Toutefois, Félix Auger-Aliassime a pu conclure le premier set dès le jeu suivant. Dans une position inconfortable, le numéro 5 mondial a évité le pire dès le début de la deuxième manche en sauvant deux balles de break. A force de patience, le natif de Manacor a pu trouver des solutions et breaker son adversaire dans le huitième jeu, ne tremblant pas à sa première balle de set pour revenir à hauteur.Relancé dans cette rencontre, Rafael Nadal a mis le Canadien sur le reculoir à l’entame de la troisième manche, faisant le break dans le troisième jeu pour vite mener trois jeux à un. Pas mis en difficulté sur son service, le joueur aux 21 titres en Grand Chelem a breaké une nouvelle fois Félix Auger-Aliassime pour ensuite conclure la manche sur un jeu blanc. Dos au mur, le numéro 9 mondial a réagi très vite en prenant le service de Rafael Nadal. Au bout d’une une séquence de trois breaks consécutifs, « FAA » a mené quatre jeux à un. Les débats se sont alors équilibrés et c’est sur un jeu blanc que le numéro 9 mondial a emmené le maître des lieux dans un cinquième set. Rafael Nadal a alors su reprendre l’initiative mais sans parvenir à prendre le service de Félix Auger-Aliassime dans le deuxième jeu. Ce dernier s’est alors heurté à un « Taureau de Manacor » intouchable sur son service. Le jeu décisif se rapprochant, la tension a monté d’un cran et c’est le Canadien qui a craqué. Perdant son service dans le huitième jeu, il a offert à Rafael Nadal l’opportunité de conclure sur son engagement. L’Espagnol s’est montré impitoyable, concluant ce bras de fer long de plus de quatre heures à sa première balle de match (3-6, 6-3, 6-2, 3-6, 6-3 en 4h23’).