Nadal passe entre les gouttes

L’un soufflait lundi ses 33 bougies avec l’organisation du tournoi tandis que l’autre arrachait sa qualification pour les quarts en cinq sets et sur deux jours ; le premier a franchi ses quatre premiers obstacles dans ce Roland-Garros en neuf heures - ne cédant guère qu’un set dans la bataille - alors que le second s’est escrimé 13h30 durant, pour 17 sets disputés. Face au double tenant du titre et 11 fois lauréat des Internationaux de France Rafael Nadal, Kei Nishikori n’avait assurément pas la fraîcheur requise pour créer la surprise. L’explication sur le Central a logiquement tourné court.

Battu lors de ses quatre premières oppositions à l’Espagnol sur terre battue, le combattant nippon avait bien inquiété le roi de la brique sur l’ocre madrilène, en 2014, en lui arrachant un set, avant d’être contraint à l’abandon dans le troisième acte, mais il n’y a cette fois pas eu match. Visiblement émoussé, et guère efficace en première balle (seulement 44% de points gagnés dans la foulée de son service initial ; à peine plus - 50% - sur le second), Kei Nishikori a subi de plein fouet la puissance d’un Rafael Nadal qui n’a pas eu à forcer son talent pour s’imposer, en un peu moins de deux heures (1h50) et après une interruption due à l’orage à 4-2 dans le troisième acte (6-1, 6-1, 6-3).

Pour la 12e fois de sa carrière – un record – le Majorquin s’invite donc dans le carré d’as des Internationaux de France, rejoignant du reste Jimmy Connors sur le podium des joueurs les plus assidus à ce stade en Grand Chelem, avec 31 demies majeures (seul Federer et Djokovic font mieux en visant respectivement dans ce Roland-Garros 44 et 35 apparitions dans le dernier carré). Crédité d’une quinzaine relativement tranquille jusqu’alors, Rafael Nadal s’apprête à passer au révélateur suisse. Sous les traits d’un Roger Federer, qui a remporté leurs cinq derniers duels en date (pas un seul sur terre néanmoins) et qui a pris le meilleur sur Stan Wawrinka en quatre sets et 3h35 (7-6, 4-6, 7-6, 6-4).