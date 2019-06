Nadal "pas jaloux" du record du Federer

En remportant son 12e Roland-Garros, dimanche, Rafael Nadal a décroché son 18e titre en Grand Chelem. Jamais l'Espagnol n'avait été aussi proche du total de Roger Federer, et ses 20 couronnes, mais le Majorquin ne fait pas de ce record une obsession.

"Je ne pense jamais à ce genre de choses, a-t-il assuré. Vous ne pouvez pas être jaloux du voisin parce qu’il a une plus grande maison, ou une plus grande TV. Ce n’est pas comme ça que je vois la vie. Je fais à ma façon. Je me sens chanceux, avec tout ce qui m’est arrivé. A la fin de ma carrière, si je me rapproche de Roger, ce sera incroyable. Et si ça n’arrive pas, ce sera quand même incroyable."