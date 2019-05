Nadal, la passion attendra

Quoi de plus logique que de voir un Rafael Nadal 11 fois sacré ici à Roland-Garros franchir sans encombre le premier tour des Internationaux de France ? Certes bien garni, le court Philippe-Chatrier n’en attendait pas moins de la part du Majorquin ce lundi, et n’a donc pas forcé outre-mesure sur les encouragements. Pas de ola, pas de trompette vocale - si ce n’est une vaine tentative - tout juste le n°2 mondial a-t-il eu droit à une salve d’applaudissements avant et après coup, à l’énumération de son palmarès parisien et avant de quitter le court. Un contraste saisissant avec l’accueil réservé la veille par ce même Central à un Roger Federer qui, bien sûr, avait su se faire désirer en zappant la Porte d’Auteuil trois années durant.

Ambiance ou pas, l’adversaire du jour du Majorquin n’en avait cure, lui qui souffre de surdité depuis sa naissance. Plus habitué à l’intimité des tournois du circuit Challenger qu’à la résonnance d’un temple de 15 000 places, Yannick Hanfmann n’en a pas moins attaqué son duel sans complexe, poussant d’entrée son illustre adversaire à écarter quatre balles de break, dans un premier jeu finalement remporté par l’Espagnol en dix minutes. Lesté par 12 fautes directes cependant dans cette manche initiale, le joueur issu des qualifications n’a pas pu enrayer la machine de Manacor une fois cette dernière lancée (6-2). Et bien qu’il se soit efforcé d’être plus patient dans l’échange par la suite, le deuxième set lui aussi est rapidement tombé dans l’escarcelle du patron des lieux (6-1).

Plus incisif enfin dans le troisième acte tandis que la mise en jeu de Rafael Nadal se faisait moins percutante (55% de premières balles passées contre 69% au global), Yannick Hanfmann s’est bien offert un baroud d’honneur méritoire, soutenu en ce sens par un public resté sur sa faim. Cela simplement pour retarder l’inéluctable succès en un peu moins de deux heures du double tenant du trophée (6-3). Un Nadal rarement arrivé ici avec si peu de certitudes sur terre battue, nanti de sa seule victoire à Rome mais en pleine évolution dans son jeu et ses sensations selon ses dires. A confirmer gentiment au prochain tour contre un autre qualifié, un autre Allemand prénommé Yannick, Maden, lequel a disposé de son homologue Kimmer Coppejans (7-6, 7-5, 6-3).